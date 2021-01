Dossena: “Paolo Cannavaro sarebbe il dirigente perfetto per il Napoli”

Andrea Dossena, ex terzino azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione azzurra:

“Come dirigente del Napoli vedrei bene Cannavaro. Conosce la città e l’ambiente, anche da giocatore ti insegnava cos’è Napoli. Ai ragazzi si deve spiegare come affrontare i problemi e uno come lui sarebbe perfetto. Anche quando arrivano giocatori, alcuni dirigenti ti fanno già vivere l’emozioni di una piazza, come fa Maldini al Milan”.