Cannavaro sicuro: “La Juve non è quella che immagina Pirlo. Il Napoli invece è già quello di Gattuso”

Attraverso il canale Twich di Bobo Vieri, è intervenuto Fabio Cannavaro. L’allenatore napoletano, attualmente in Cina, si è espresso sul Napoli di Gattuso e sulla Juve di Pirlo. Ecco quanto evidenziato:

“La Juventus non è ancora quella che ha in testa Pirlo. Il Napoli invece secondo me è già definibile come quello di Gattuso. É chiaro che poi sono i calciatori a fare la differenza, con Cristiano Ronaldo e Morata è complicato. Andrea Pirlo ha conoscenze ed esperienza, sono sicuro che ne verrà fuori“.