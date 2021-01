UFFICIALE – Lorenzo Insigne multato dal Giudice Sportivo per la “simulazione” contro la Fiorentina

È arrivata le decisione ufficiale del Giudice Sportivo, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha ricevuto duemila euro di ammenda per l’ammonizione immediata contro la Fiorentina. L’arbitro aveva ravvisato la simulazione del capitano azzurro e nonostante le immagini smentissero quantomeno questa punizione nei confronti dell’azzurro, il Giudice Sportivo ha optato per la multa. Il tocco di Milenkovic però era chiaro, si può discutere sul fatto che fosse rigore o meno, ma di certo non vi era alcuna simulazione. Danno e beffa per il capitano del Napoli.

