Juventus, Pirlo: “Il Napoli è una squadra forte, ma li abbiamo studiati per portare a casa la coppa. Sfida tra me e Gattuso? No, questa è Juve-Napoli”

Ci avviciniamo all’attesissima sfida di Supercoppa Italiana dove Juventus e Napoli si sfideranno per contendersi il primo trofeo stagionale. Domani si conosceranno le sorti di questa gara e alla sua vigilia Andrea Pirlo, tecnico della Juve, e Danilo, difensore bianconero, hanno partecipato alla conferenza stampa presentando la partita contro gli azzurri. Ecco quanto espresso da Pirlo:

“Il Napoli è una squadra forte, tecnica a cui piace giocare velocemente la palla. Come attaccarla? Stamattina abbiamo provato molte cose, spero di rivederle domani e di sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Domani giocherà Szczesny, Buffon ha avuto qualche problemino. Giocare una partita del genere è un bene, abbiamo grande voglia di portare a casa questo trofeo. La partita con l’Inter è da cancellare, abbiamo la possibilità di giocare già domani e vogliamo dimostrare che non siamo quelli dell’altra sera. Demiral non sta bene fisicamente, dovrà stare fermo qualche giorno. Si gioca Juventus-Napoli, non Pirlo-Gattuso. Kulusevski dall’inizio? Non lo so, vedremo domani mattina e dipende da chi recupererà meglio da domenica sera.

Una squadra che vince per 9 anni non l’ha fatto tanto per fare ma lavorando, la Juventus lotta per vincere tutto ed anche ora abbiamo queste ambizioni. Dopo la partita con l’Inter abbiamo parlato normalmente, è un momento difficile durante la stagione e siamo fortunati di giocare già domani. Vivo bene queste pressioni, mi dispiace per i giocatori che non era il caso di attaccare. Preferisco che attacchiate me e non loro: domani giocheremo una finale e vogliamo vincerla. Ogni giocatore ha le proprie caratteristiche, noi lavoriamo di squadra per portare a casa soddisfazioni e trofei com’è sempre stato alla Juventus“.