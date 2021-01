Mertens: “Napoli-Juve è sempre speciale, ma domani ci giochiamo anche un trofeo. Sto bene, vediamo domani: dobbiamo dare il 110%”

Dries Mertens ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni del TGR Campania, su Rai 3, in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Napoli-Juventus è sempre una sfida speciale, domani ancora di più perchè è una finale e c’è un trofeo in palio. Mi sento bene, vediamo domani come reagisco. Il pranzo serviva a divertirci un po’ insieme, per stare tranquilli mentalmente. A noi piace tantissimo fare gruppo, poi mister Gattuso e lo staff ci sono molto vicini. Per questo motivo c’è un buon rapporto. In partite come quelle di domani devi dare il 110%, a prescindere da come sta la Juve”.