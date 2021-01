LIVE – Insigne: “Domani sarà più importante la vittoria che il centesimo gol in azzurro”

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Lorenzo Insigne, che parlerà alla vigilia del match di Supercoppa Italiana contro la Juventus. La nostra redazione seguirà l’evento aggiornandovi sulle parole del capitano azzurro.

“Raggiungere il centesimo gol in azzurro domani con la Juve? Sogno di più la vittoria che i cento gol, la vittoria viene prima di tutto e cercherò di fare una buona prestazione a prescindere poi vedremo se arriverà il gol”.

“Mancini ha speso parole importanti, è il momento della consacrazione? È sempre piacevole ascoltare delle belle parole degli allenatori, ieri ho ringraziato il ct della Nazionale. Sto lavorando per cercare di migliorare e mister Gattuso mi sprona giorno dopo giorno”.

Poi, aggiunge: “Arriviamo bene alla sfida di domani, domenica abbiamo fatto una grande prestazione al di là dei sei gol segnati. Credo che abbiamo preparato bene la gara, la Juventus è comunque un avversario importante ma cercheremo di portare la vittoria a casa per i nostri tifosi, sappiamo quanto sia importante per loro. Ho visto i miei compagni concentrati già dalla partita con la Fiorentina. Si sono allenati a duemila e domani scenderemo in campo per fare una buona prestazione. Spero che faremo una grande gara, è una partita secca e ce la giochiamo alla pari. Sappiamo bene che avversario è la Juve, è una grande squadra e cercheremo di fare bene”.

Infine, conclude così: “Ho tanti amici della Nazionale che domani saranno miei avversari, ma in questi giorni non sono stato in contatto con nessuno”.