Pasqual: “Se il Napoli aspetta, in Supercoppa può mettere in difficoltà la Juve: è sotto pressione”

Manuel Pasqual, ex terzino italiano, ha parlato del Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli a differenza delle ultime partite ha concretizzato davvero tutte le occasioni che ha creato, quello che Gattuso aveva chiesto dopo la gara con lo Spezia. Non puoi non fare punti in quel tipo di partite. Ci sta non giocare bene, ma se crei tutte quelle occasioni non puoi perdere. Supercoppa? La Juventus è sotto pressione, l’ho vista soffrire soprattutto quando subiva le ripartenza dell’Inter. Magari se il Napoli ha la pazienza di aspettare, come Gattuso ha fatto spesso la scorsa stagione, allora può metterla in difficoltà”.