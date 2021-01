Oggi esami per Petagna: potrebbe saltare la Juventus, pronte due soluzioni per sostituirlo

Sei a zero nettissimo contro la Fiorentina, ma il Napoli pensa già alla prossima partita. Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, c’è apprensione per gli azzurri, soprattutto per Andrea Petagna, uscito zoppicante dalla gara. L’attaccante ha riportato un trauma contusivo al polpaccio sinistro e oggi si sottoporrà agli esami necessari per capire se potrà essere presente mercoledì in Supercoppa. Nel caso in cui fosse presente un problema muscolare, avanza l’ipotesi Llorente titolare, o Lozano spostato al centro come alternativa. Ma se fosse soltanto una botta, Petagna potrebbe recuperare. Oggi si conoscerà il responso.

