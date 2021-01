Criscitiello: “Chi criticava Gattuso si merita Ancelotti, il Napoli è uno spettacolo”

Il giornalista Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha espresso il suo pensiero riguardante l’attuale rendimento del Napoli, evidenziandone il gioco spettacolare e sottolineando la bella posizione di classifica. Questo il suo commento:

NAPOLI SPETTACOLO – “Il Napoli vola ed è uno spettacolo. Perché il Napoli, lo dice la storia, per vincere due scudetti ha avuto bisogno di un Dio in terra come Maradona? Perché l’ambiente spesso non aiuta. Non aiutano le critiche e il pessimismo. Va bene essere ambiziosi ma non va bene essere autolesionisti. Chi critica, a Napoli, Gattuso deve farsi vedere. Una visita bella approfondita.

GATTUSO SI PRENDE I MERITI – Gattuso ha ribaltato il Napoli e chi oggi parla si merita di tornare al Napoli di Ancelotti. Togliete Ibra al Milan, togliete Ronaldo e Dybala alla Juve, togliete Lautaro e Lukaku all’Inter e poi parliamo. Gattuso, da quasi due mesi, gioca senza Osimhen e Mertens. In classifica è in zona altissima e gli manca una partita. Gli manca anche un terzino sinistro e in attacco sta valorizzando Petagna titolare. Nonostante tutto, il Napoli vola. Scusate se c’è stata qualche battuta a vuoto. Ma cosa dovrebbero dire Inter, Juve e Roma? Gattuso merita una carezza e non uno schiaffo. Per il bene di Napoli e dei napoletani se si vuole costruire insieme un nuovo ciclo vincente come accaduto con Sarri.