Napoli-Fiorentina potrebbe slittare nel pomeriggio dopo la positività di Fabian Ruiz

Come scrive l’edizione odierna de Il Mattino, non si esclude l’ipotesi che la partita tra Napoli e Fiorentina, in programma allo stadio Maradona per le 12:30, venga posticipata di qualche ora. Il motivo? Dopo la positività al Covid-19 di Fabian Ruiz, il Napoli è entrato nella “bolla” in hotel, e ha ripetuto i tamponi nel cuore della notte. I risultati dei test dovrebbero arrivare poco prima dell’inizio della gara, ma il club ha già avvertito sia la Lega che la Fiorentina che nel caso in cui ci sia qualche problema nel processo, si possa far slittare la gara nel pomeriggio. Gli aggiornamenti si sapranno dopo l’elaborazione dei risultati dei tamponi.

