Callejon nella bufera, foto e sorrisi dopo il 6-0: i tifosi della Fiorentina non perdonano

Sette anni non si dimenticano facilmente, quella di oggi per Callejon era la prima sfida da ex contro il Napoli. Per lo spagnolo non di certo una partita da ricordare visto il risultato di 6-0 in favore degli azzurri.

Al termine della gara, oltre al risultato, una foto che riguarda proprio l’ex numero setta azzurro ha fatto infuriare i tifosi viola. Lo scatto ritrae parte dello staff tecnico del Napoli, in posa con lo spagnolo. Ecco la ricostruzione fatta dai colleghi di calciomercato.com:

“Secondo quanto appreso, si tratta di un grande fraintendimento, con lo stesso Callejon che non voleva nemmeno fare la foto incriminata. Alla richiesta di un ricordo per gli amici con cui ha passato 7 anni, il giocatore non ha saputo dire di no, raccomandandosi di non postare sui social l’immagine. Il calciatore, che non ha alcun account sui social network, è rimasto vittima della questione, uscendone triste e provato“.