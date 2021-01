Sportitalia – Milik ha detto sì al Marsiglia, si tratta col Napoli: prima il rinnovo poi il prestito con obbligo

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Marsiglia per la vendita di Arek Milik, che è separato in casa ormai da mesi. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato a Sportitalia. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli e Milik sono d’accordo: il polacco ha accettato uno stipendio da 4 milioni di euro per passare all’Olympique Marsiglia. In serata c’è stata una conference call che è andata a buon fine. Il Napoli vuole inserire una percentuale di futura vendita, che può far salire la base fissa di 9-10 milioni intorno ai 12-13 milioni. Già da domani la trattativa può decollare. Si tratta per un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Il giocatore rinnova fino al 2022 col Napoli e poi parte”.