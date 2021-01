Sportitalia – Il Napoli non acquisterà nessuno in questa sessione di mercato, salvo sorprese

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli, salvo sorprese, non farà nessun acquisto nel mercato invernale. Il Napoli non prenderà Junior Firpo, e non ha trattative avviate. La situazione è completamente bloccata: per Zaccagni non ci sono passi in avanti e Malcuit andrà o a Parma o Firenze: il Napoli vuole venderlo. Se alcune squadre a fine mercato si faranno avanti per Llorente, gli azzurri valuteranno una la cessione”.