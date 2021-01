Bucchi su Roberto Insigne: “Per fortuna si è distaccato dal Napoli, avrebbe vissuto all’ombra di Lorenzo. Adesso i risultati sono notevoli”

L’ex giocatore del Napoli e attuale allenatore Cristian Bucchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio su Roberto Insigne. Di seguito quanto evidenziato:

“La fortuna di Roberto è stata quella di staccarsi dal Napoli. Lì avrebbe vissuto all’ombra di Lorenzo, con il paragonarsi sempre di più al fratello. Quando è stato preso eravamo in Serie B, e c’era l’idea che avrebbe potuto fare bene. Quel progetto iniziato negli anni scorsi con me, adesso sta dando i risultati grazie a un ottimo allenatore come Inzaghi, al ds come Foggia, e a una proprietà che fa le cose giuste”.