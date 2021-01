Alvino: “Llorente un calciatore esemplare, è stato lui a dire a Bakayoko di andare a saltare”

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato sui social quanto successo nei momenti che hanno preceduto la battuta del calcio di punizione e che ha portato al gol vittoria di Bakayoko nel match di questo pomeriggio contro l’Udinese, di seguito il post del giornalista:

“In tanti stanno commentando quello che ha detto Gattuso sullo “smanettare”… in questa mia considerazione su Fernando Llorente cerco di dare il mio punto di vista in merito…Uno che certamente non smanetta è Llorente. Professionista di specchiata moralità. Sempre allenamenti intensi e senza mai risparmiarsi pur sapendo di non giocare. Oggi è stato sul pezzo creando apprensione ai centrali avversari, ed è lui a dire a Bakayoko di andare a saltare insieme sulla punizione di Mario Rui. Esemplare!”.