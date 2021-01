In Inghilterra: Papastathopoulos ancora nei radar del Napoli, ma il Fenerbahce è in vantaggio

Sokratis Papastathopoulos è stato accostato al Napoli a più riprese nel corso della scorsa estate. Poi non se n’è fatto niente, complice anche la permanenza in azzurro di Koulibaly. Di fatto, il Napoli ci ha guadagnato a non dover cedere uno dei suoi pezzi da novanta. Eppure, il nome del greco sta tornando in voga. Il motivo? Nikola Maksimovic è in scadenza di contratto e la trattativa per il rinnovo non decolla.

Il difensore è in uscita dall’Arsenal e il suo nome rimbalza dall’Inghilterra. Ad accostarlo al Napoli è il Daily Mail, quotidiano britannico. Sokratis è ancora nei radar degli azzurri per il futuro, tra gennaio e giugno. Tuttavia, in pole position c’è un club che sta muovendo passi concreti: il Fenerbahce, che vorrebbe portarlo in Turchia.