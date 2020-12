Senesi, l’intermediario: “È il più desiderato per il dopo Koulibaly, piace a tanti ma andrà via dal Feyenoord solamente in estate”

L’agente Stefano Antonelli, intermediario dell’agenzia che gestisce Marco Senesi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante il programma Si Gonfia La Rete, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il centrale italo-argentino; il difensore del Feyenoord cercato dal Napoli nell’ultima finestra di mercato potrebbe tornare di moda per la società azzurra nelle prossime finestre di mercato, di seguito quanto detto dall’agente:

“Il mio assistito piace sempre al Napoli? Era il più desiderato qualora fosse uscito Kalidou Koulibaly o Nikola Maksimovic, oggi è secondo in classifica in Olanda, dove è stato premiato come miglior giocatore ed anche per il miglior gol del mese, sebbene giochi in difesa. Piace a tanti, credo anche agli azzurri. E’ una questione di momenti storici: sembrava che Koulibaly potesse andar via da un momento all’altro, ma è rimasto tutto inalterato. Maksimovic è rimasta dov’era, sebbene non abbia rinnovato”.

“Il mercato giusto per Senesi non sarà quello di gennaio, al massimo quello estivo. Gestisco Marcos direttamente, so cosa c’è intorno a lui e come stanno andando le cose. Gennaio non sarà il suo mercato, lo ripeto”.