RAI – Bisognerà aspettare per il rinnovo di Gattuso: ecco quando può arrivare la firma

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato collega della Rai, esperto di calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

“La scelta di Gattuso di portare tutta la squadra in ritiro mi sembra lungimirante e corretta. L’allenatore vuole concentrazione dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio. La sfida contro il Torino non è affatto scontata perché siccome che i granata stanno in difficoltà hanno una squadra per causare problemi. Evidentemente giocare una partita ogni te giorni pesa, mentre l’Inter anche non facendo una buona prestazione contro Napoli e Spezia ha portato a casa i 6 punti, il Napoli no. Il Napoli sta facendo a meno di Osimhen da un mese, e ieri non ha potuto contare neanche su Mertens e Insigne“.

Poi, aggiunge sul tanto atteso rinnovo di Gattuso: “Rino sta spettando l’ok dei legali per poter firmare il contratto. Al momento i documenti sono tornati alla Filmauro con le correzioni richieste dal tecnico calabrese e si cercherà di mettere un punto a questa situazione. Bisognerà attendere l’epifania per l’annuncio“.