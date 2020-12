Nocerino: “Gattuso ha dato un’identità al Napoli, approccio alla gara sbagliato, la squadra ha bisogno di fare uno step mentale”

In diretta alla radio ufficiale è intervenuto poco fa l’ex calciatore del Milan Antonio Nocerino, l’ex centrocampista ha detto la sua sul momento negativo che sta vivendo la formazione di Gattuso dopo la seconda sconfitta consecutiva si lascia spazio a molte considerazioni, cercando di trovare la ragione del calo del Napoli nelle ultime settimane, di seguito le considerazioni di Nocerino:

“L’atteggiamento è stato insufficiente, ho visto tutta la partita, soprattutto quando giochi contro una diretta avversaria come la Lazio. Lo step che manca al Napoli è quello sulla fase mentale. In dieci uomini a Milano ha annientato l’Inter con tanta personalità, ma ieri è mancato anche l’approccio alla gara. Deve essere un qualcosa che deve scattare nelle teste dei giocatori, affrrontare tutte le partite provando ad annientare l’avversario, è così che metti le basi per vincere trofei tutti gli anni.

“Gattuso quando giocava, tatticamente era fortissimo, mi aspettavo una crescita del genere. L’ho seguito tanto da quando ha iniziato ad allenare, è uno studioso, un pignolo, ha al seguito uno staff di primo livello, quando vedo il Napoli giocare riconosco la mano di Rino, ha dato identità alla squadra.“

“A volte manca anche il gol dei centrocampisti, Fabian mi ricorda Redondo, però dentro ad ogni calciatore deve scattare qualcosa sul piano mentale, bisogna metterci la voglia, io nn ero Fabian tecnicamente ma lottavo perché quando volevo una cosa lottavo con tutta la mia forza per raggiungerla”.

“Un giocatore come Ibra non sarebbe stato fondamentale solo ieri, ma durante tutta la settimana di preparazione al match, quando giocavo io con Rino e Zlatan se pareggiavamo una partita era come se avessimo perso, la mentalità che manca alla squadra del Napoli è questa, Rino ha vinto tutto quello che c’era da vincere bisogna solo seguirlo.”