SKY – Mertens fissata una prima data per il rientro in campo

L’uscita dal campo contro l’Inter di Dries Mertens ha tenuto in apprensione tutti i tifosi del Napoli. Il bollettino pubblicato oggi però dalla società ha fatto tirare un sospiro di sollievo per le condizioni dell’attaccante belga.

La paura era quella di perdere il numero 14 per molto tempo, gli accertamenti effettuati in giornata hanno per fortuna escluso lesioni ai legamenti. Trauma distorsivo terrà Mertens fuori per almeno tre settimane.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, si potrebbe già ipotizzare una possibile data per il rientro che potrebbe essere intorno al 10 gennaio. Se così dovesse essere, Mertens sarebbe a disposizione per la finale di Supercoppa contro la Juventus in programma al Mapei Stadium il 20 gennaio.