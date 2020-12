Benevento, Schiattarella: “La Lazio ha speso tanto contro di noi. Domenica tiferò Napoli: sarà una gara spettacolare”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso del programma Punto Nuovo Sport Show è intervenuto il centrocampista del Benevento, Pasquale Schiattarella. Ecco quanto evidenziato:

“Fare gol è sempre bello. Soprattutto per me che non ne faccio molti. L’avevo sfiorato con la Juve, contro la Lazio ci sono riuscito. La mia espulsione? Non voglio fare polemiche ma credo che un’ammonizione sarebbe bastata. Il mio modo di vedere per quanto riguarda la salvezza è diverso: io solo a marzo-aprile do uno sguardo alla classifica. Dobbiamo arrivare a 40 punti e fare il nostro percorso. Avevamo già messo in conto che quest’annata non sarebbe stata affatto facile. Il primo anno in Serie A è sempre così“.

“La società però si è mossa bene e possiamo fare affidamento su una rosa che ha voglia di lottare e uno staff tecnico estremamente preparato. Riusciamo a farci valere nel Campionato visto che abbiamo un gioco organizzato. Poi, abbiamo sfiorato le imprese contro Juventus e Napoli, sappiamo che dobbiamo lottare sempre fino all’ultimo secondo”.

“Il gol a Reina? I miei familiari mi hanno ricordato che la mia ultima rete è stata contro di lui. Quindi avevano ragione loro: riprovandoci, sono riuscito a segnargli ancora. Il bello del campionato italiano è che le squadre piccole sono organizzate e possono fermare le corazzate. Adesso, arriviamo al giro di boa e proveremo a farlo nel migliore dei modi. Come ho già detto prima solo a marzo-aprile si tireranno le somme”.

Poi, conclude aggiungendo qualche parola sulla Lazio: “È una squadra che ha speso tanto nel ultimo periodo e quindi sarà di sicuro un bel match. Domenica tiferò Napoli e sarà una gara spettacolare”.