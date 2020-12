L’agente di Insigne attacca la Gazzetta dello Sport: “Succede solo a Napoli!”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne ha commentato in modo polemico la Gazzetta dello Sport sul proprio profilo Instagram per un articolo pubblicato quest’oggi sul quotidiano che apostrofava il capitano del Napoli come ‘capuzziello‘. Ecco quanto dichiarato

“Solo a Napoli succede che un giornalista napoletano attacca gratuitamente il capitano della propria squadra, nonché anch’egli napoletano. Non c’è vergogna purtroppo, e purtroppo ancora c’è chi gli dà spazio”.

FOTO