Ranieri in conferenza stampa: “Dovevamo essere più cinici, i cambi hanno stravolto la gara”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha tenuto la consueta conferenza stampa post gara. La sfida tra Napoli e Sampdoria si è conclusa 2-1, con gli azzurri che hanno rimontato nel secondo tempo il vantaggio blucerchiato siglato da Jankto. Di seguito le parole di Ranieri.

“Oggi è stato un peccato, bisognava essere più cinici e chiudere la partita. I cambi di Gattuso hanno stravolto totalmente la gara. La squadra però mi è piaciuta; dispiace tanto ovviamente per la sconfitta, ma la prestazione mi è piaciuta”.

“Adesso bisogna reagire e far bene in queste ultime tre partite che ci separano dal Natale. Il miglior modo per festeggiare il Natale è quello di fare punti importanti. Ci abbiamo provato oggi e proveremo nelle prossime partite. Sappiamo che dobbiamo lottare e lotteremo su ogni pallone”.

“Mentre eravamo in campo non pensavo a Maradona, ma a vincere ovviamente. Detto ciò qui a Napoli già da ieri abbiamo respirato un’atmosfera particolare e il ricordo di Diego dovrà vivere per sempre”.