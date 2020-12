Rinnovo Gattuso, nei prossimi giorni la conferma per l’accordo fino al 2023

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno di oggi, la storia tra il Napoli e Rino Gattuso dovrebbe continuare. Il quotidiano afferma come nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la conferma ufficiale del prolungamento del contratto fino al 2023. Il presidente De Laurentiis è soddisfatto dal percorso fatto dalla sua squadra e gli sta riconoscendo stima e fiducia. Ovviamente, la partita di questa sera di Europa League è importante per il futuro del Napoli, ma pare per ora essere solo un dettaglio per quanto riguarda la firma. E in caso di passaggio sarebbe un ulteriore merito.

