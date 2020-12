Napoli, le probabili formazioni: tre ballottaggi per Gattuso. Assenze pesanti per la Real Sociedad

Questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena l’ultima partita del girone di Europa League tra Napoli e Real Sociedad. Gattuso vuole assicurarsi il passaggio del turno, ma prima deve sciogliere tre dubbi di formazione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i ballottaggi del Napoli riguardano il solito Ospina-Meret per la porta, poi Bakayoko-Demme a centrocampo e Lozano-Politano sulla destra. La Real Sociedad invece dovrà fare a meno di David Silva e Oyarzabal, due giocatori chiave, che difficilmente però saranno schierabili.

Napoli: (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Real Sociedad: (4-2-3-1) Remiro; Zaldua, Sagnan, Le Normand, Monreal; Merino, Zubimendi, Barrentxea, Portu, Januzaj, Isak.