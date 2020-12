Koulibaly in conferenza: “Adesso testa al campionato. Abbiamo sofferto ma abbiamo ottenuto la qualificazione”

Durante la conferenza stampa al termine di Napoli-Real Sociedad, Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito quanto evidenziato:

“Oggi era una partita importante per noi, volevamo fare bene durante la prima partita allo stadio Maradona. Peccato non aver vinto, ma proveremo questo fine settimana ad ottenere la vittoria. L’Europa League può essere un obiettivo, ma rimaniamo con i piedi per terra: ci ripenseremo a febbraio, adesso testa al campionato.

Abbiamo sofferto tanto stasera, e questo può dare una idea su ciò che possiamo fare. Non è semplice vincere sempre 4-0 o 5-0, la Real Sociedad non è una squadra qualsiasi, sta facendo molto bene. Abbiamo risposto bene, peccato aver subito il gol negli ultimi minuti ma pensiamo di aver fatto la partita con la mentalità giusta. Anche se soffriamo possiamo vincere le partite, e oggi ne è un esempio. E anche se dominiamo, qualche volta c’è da soffrire: dobbiamo imporcelo ed essere più solidi.

Nei primi 30 minuti sembravamo dominati dalla Real Sociedad? Non so dove avete visto un Gattuso arrabbiato, la Real Sociedad è forte e ci sta che possano metterci sotto. Siamo rimasti compatti anche soffrendo, avevamo difficoltà in uscita e meno soluzioni possibili. Ci ha sorpreso un po’ il loro pressing uno contro uno, ma abbiamo reagito bene. Volevamo vincere la prima partita con il nuovo nome, ma abbiamo ottenuto la qualificazione ed è importante. Dovremo rivedere alcuni errori al video, oggi dobbiamo pensare più al passaggio del turno e alla prova di mentalità.

Napoli più maturo e cresciuto rispetto a prima? Sì, penso che si è visto un Napoli più maturo. Sappiamo di non poter sbagliare atteggiamento, oggi se sbagliavamo qualcosa avremmo potuto perdere. Siamo stati in difficoltà dal punto di vista tecnico, ma alla fine abbiamo difeso bene ed attaccato in ripartenza. Quello che ci è mancato è stato solo il finale, la squadra ha fatto sacrifici giusti e abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. Oggi possiamo mettere l’Europa da parte, concentrandoci sul campionato e le partite da qui a Natale”.