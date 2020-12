Gattuso e la mossa per non far calare la concentrazione della sua squadra

Gattuso usa la pretattica per preparare la sua squadra al meglio contro la Real Sociedad. L’edizione odierna di Tuttosport scrive infatti di come i calciatori non saranno a conoscenza dell’undici titolare di questa sera fino alla riunione post pranzo. Questa mossa di Gattuso è studiata per evitare cali di concentrazione da parte di tutta la rosa, sottolineando ancora di più l’importanza di questa gara per glia azzurri. Gattuso vuole passare il turno a tutti i costi e creare qualcosa di importante nel Napoli.

