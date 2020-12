Capello sulla polemica di Conte: “Aveva il piano B ma qui non l’abbiamo visto”

Fabio Capello, ex allenatore e opinionista di Sky, nel post partita di Shakhtar Donetsk-Inter, partita che ha sancito l’eliminazione del club milanese dalla Champions League, ha voluto rispondere alla polemica di Antonio Conte che, preso dalla frustrazione, si è rifiutato di rispondere alla domanda posta proprio dall’ex CT dell’Inghilterra. Ecco le dichiarazioni di Capello:

“Non si può dire che hanno cambiato sistema di gioco. Ognuno studia l’avversario e si prepara, non puoi dire una cosa del genere scusate. Hanno giocato in maniera diversa, o hai un piano A o un piano B tu sei l’allenatore e trovi le soluzioni. Sei come il treno vai sui binari? Conosci la tua forza, non hai permesso a Lukaku di fare niente, perché Lukaku è quello che trascina l’Inter. Aveva il piano B ma qui non l’abbiamo visto“.