CdM – Gattuso contro il Crotone vuole evitare un approccio timido della partita

Secondo l’edizione odierna del “Corriere del Mezzogiorno“, il Napoli rischia un approccio timido della partita contro l’ultima del campionato, il Crotone. Ecco quanto si legge:

“A guardare la partita c’è il rischio dell’approccio timido, il Crotone è ultimo, non ha mai vinto, ha il peggior attacco con soli sei goal realizzati e la terzultima difesa con venti reti incassate. Gattuso vuole evitare un impatto con la partita <leggero> come quello avuto in difesa contro il Rijeka e si affida alla strategia del turn-over per avere brillantezza. Il Crotone è in difficoltà per i risultati ma ha messo in mostra una buona organizzazione di gioco, Gattuso sembra andare all’assalto dei tre punti equilibrando la solidità mediana e la qualità in attacco”.