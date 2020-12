De Magistris: “Sono contento per il nuovo nome dello stadio. All’interno ci saranno i cimeli di Maradona”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 21. Di seguito le parole:

“Nessun’altra persona è riuscita a fare quello che ha fatto Maradona. Senza Covid per strada ci sarebbero state non meno di un milione di persone. La città di Napoli si è dimostrata una grande città anche in questo momento critico.

Sul nuovo nome dello stadio.

Non ho mai avuto dubbi sulla nuova denominazione dello stadio, sono contento.

Dove saranno conservati e mostrati gli oggetti dedicati a Maradona?

Ho già sentito il presidente del Napoli. Credo che il luogo dove verranno deposti i cimeli sarà lo stadio. Chi fa polemiche è colui che non riesce a capire l’importanza di Maradona per Napoli e la gente”.