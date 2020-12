Campania, no agli spostamenti verso le seconde case

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, ha commentato ed approvato l’ultimo DPCM di Conte. In particolare, De Luca ha anticipato una decisione per quanto riguarda le restrizioni durante le festività natalizie.

Pur non condividendo la divisione in zone colorate, il governatore ha comunque ritenuto giuste le misure restrittive comunicate ieri dal Premier. Durante le feste, infatti, le limitazioni del Governo saranno addirittura inasprite in Campania. Non sarà possibile spostarsi verso le seconde case durante il periodo di Natale, come già comunicato dal presidente.