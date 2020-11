RAI – Hysaj non rinnoverà con il Napoli: la Roma pronta a prenderlo a parametro zero a giugno

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, ha parlato della questione rinnovo Hysaj ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”.

“Credo che Hysaj non rinnovi, c’è un discorso avviato con la Roma disposto a prendere l’albanese a giugno a zero. Le esigenze economiche di Hysaj non sono più gradite a De Laurentiis che è alla ricerca di un’alternativa giovane e con stipendio meno oneroso. Il rinnovo è quasi impossibile”.