Marocchi: “I difensori picchiavano duro e Diego non cadeva mai. Se giocasse oggi gli avversari finirebbero in 5”

Giancarlo Marocchi, negli studi Sky, ha parlato di Maradona con un parallelismo con il calcio moderno, meno permissivo con i difensori rispetto all’epoca:

“Diego ha giocato in un epoca in cui prima di ammonire un avversario ne passava di tempo, i difensori picchiavano duro e lui non cadeva mai. Figuriamoci il rosso per doppia ammonizione, quello non esisteva. Se giocasse oggi le squadre avversarie finirebbero le partite in 5“