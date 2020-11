Forestieri segna, si commuove e dedica il goal a Maradona con un urlo

Il giocatore dell’Udinese Fernando Forestieri è appena andato in gol contro la Lazio. L’argentino non ha saputo trattenere l’emozione e dopo aver depositato il pallone in rete ha urlato verso il cielo: “Vamos Diego!”.

Gol dedicato al Pibe de Oro con tanto di cuore alzato verso l’alto. Emozionante il gesto del giocatore bianconero. Nel gol c’è lo zampino anche di Rodrigo De Paul, anche quest’ultimo al minuto 10′ non ha saputo contenere l’emozione in memoria di Diego Armando Maradona.