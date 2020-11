Il Mattino – Hamsik: “Con Maradona si parla di un dio, mi sentivo timido davanti a lui”

Intervistato da Il Mattino, Marek Hamsik ha dedicato alcune emozionanti parole al ricordo di Diego Armando Maradona. Di seguito, le sue dichiarazioni:

COME UN DIO – “Maradona è stato un dio per molte generazioni di napoletani che hanno poi trasmesso questa figura ai propri figli e nipoti. Come si fa a non parlare di un dio? Era eccezionale, una leggenda. Quando lo incontravo gli stringevo la mano con timidezza perché lui era un gigante”

UN GRANDE ONORE – “È un giorno triste per tutti noi. Quando segnai il gol che mi permise di raggiungerlo in cima alla classifica dei marcatori del Napoli decisi che mandargli l maglietta era la cosa più giusta da fare. Potevo tenerla perché comunque ne andavo fiero ma preferii che andasse a lui, era un onore mettere il mio nome di fianco al suo nel record. Poi mi chiamò per ringraziarmi e mi dedicò un video, tutte le volte che l’ho incontrato mi sono emozionato”.