Fiori e lumini all’esterno del San Paolo: il popolo azzurro omaggia Maradona

I tifosi azzurri oggi pomeriggio hanno avuto la peggior notizia della loro vita. La fine di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutto il popolo partenopeo. Tanti tifosi si sono riuniti all’esterno dello Stadio San Paolo con fiori e lumini.

Lo stesso sta avvenendo in vari quartieri della città come la Sanità ed i Quartieri Spagnoli. Oggi per i napoletani è come se fosse venuto a mancare una persona di famiglia e forse qualcosa in più.