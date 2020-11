SKY – Pessimismo sul recupero di Osimhen: salterà Milan e Rijeka

Riguardo l’infortunio dell’attaccante Victor Osimhen, come riporta Sky Sport, non filtra ottimismo. Il nigeriano è stato protagonista di un’infortunio rimediato in nazionale con la Nigeria, e dovrebbe saltare la sfida contro il Milan, prevista domenica 22 novembre, e il match di Europa League contro il Rijeka.

In Nigeria è stata effettuata la prima risonanza magnetica la quale non ha dato certezze. Mercoledì il giocatore sarà atteso a Villa Stuart per una consulenza ortopedica e da questa visita si capiranno le sue condizioni e si stabiliranno i tempi di recupero.

Sarà difficile immaginare il nigeriano in campo contro il Milan e , infatti, probabilmente sarà schierato uno tra Petagna e Mertens. Quest’ultimo sarà schierato in un possibile 4-3-3 con Insigne e Politano ai lati.