Higuain stila una classifica ma esclude Ronaldo!

In un’intervista a ESPN, Gonzalo Higuain, stila una lista sui migliori calciatori in circolazione, ma all’interno di essa non è stato fatto il nome di Cristiano Ronaldo. L’ex Napoli tra l’altro ha anche giocato al Real Madrid insieme al portoghese, ma sembra non esserci posto all’interno della sua classifica per il vincitore di cinque palloni d’oro. Come CR7 anche il suo connazionale Messi è non fa parte della sua lista. Ecco quanto espresso:

“Per me adesso i migliori sono Lewandowski, Haaland e Benzema. Karim è nell’élite del calcio da 12 anni. Lewandowski è sempre incisivo. E , infine, Haaland è una grande attaccante ed è un’importante promessa. ù

Nella storia abbiamo avuto la presenza di attaccanti come Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa e il migliore è Ronaldo, il Fenomeno. Ho cercato di imitarlo, ho sempre voluto essere come lui”.

Poi, aggiunge anche delle belle parole su Messi, anche se lasciato fuori dalla classifica: “Beh, a lui sembra tutto naturale è magico. È nato così, Leo fa tutto senza sforzarsi, per questo motivo è irripetibile”