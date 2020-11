Venerato: “Milik? C’è l’interesse della Fiorentina, bisognerà convincere il calciatore. Il rinnovo di Gattuso arriverà a breve”

L’esperto di mercato, Ciro Venerato, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Juventus-Napoli era difficile rinviarla subito dopo anche perché c’erano gli impegni legati alle nazionali”.

“Milik a Firenze? La Fiorentina ha fatto un offerta che soddisfa il Napoli ma c’è da convincere il calciatore. Dobbiamo vedere se ha voglia di giocare., Il Ct della Polonia ha dichiarato che è possibile l’approdo dell’attaccante in un’altra squadra. Ci sono anche altre piste in Europa come il Tottenham e l’Atlético, gli agenti stanno valutando l’opzione migliore per il giocatore ma di sicuro il Napoli non vuole perderlo a zero. C’è un’altra opzioni che consiste nell’allungare il contratto ma al momento sembra quasi impossibile”.

“Tribuna per Mario Rui e Ghoulam, sono sul mercato? Mario Rui non ha problemi è tranquillo e Ghoulam è sul mercato, ma resta il problema legato all’ingaggio anche nel caso del prestito”.

“Rinnovo Gattuso? Sul prolungamento del contratto di Gattuso, ci sono motivi legati alla tempistica ma non alla sentenza in Appello”.