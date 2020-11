Marco Kana, il talento che ha stregato il Napoli: un affare da 4,5 milioni di euro

Quello di Marco Kana, per i meno esperti di calcio, è un nome nuovo. È uno di quei prospetti che si sta velocemente affacciando sul palcoscenico del calcio europeo. Il centrocampista, che ha da poco compiuto 18 anni, nasce nella Repubblica del Congo l’8 Agosto 2002. La famiglia si trasferisce in Belgio quando lui era ancora piccolo.

Le statistiche di Marco Kana all’Anderlecht

Marco Kana

Inizia a giocare per le giovanili dell’Anderlecht all’età di 7 anni, crescendo nelle giovanili del club mettendosi in evidenza grazie alla sua bravura. Nonostante la giovane età inizia a giocare per la prima squadra nella prima divisione belga, nella stagione 2019/2020, totalizzando 15 presenze ed un goal. Totalizza anche due presenze nella coppa nazionale.

Il Napoli prova ad acquistare Marco Kana

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe interessato al centrocampista dal passaporto belga, tanto da inviare degli scout per seguirlo. Sta facendo così bene nel suo club attuale da meritare con anticipo la chiamata nell’Under 21 del Belgio. Il ragazzo sarebbe quindi il tassello giusto per arricchire con ulteriore talento il reparto mediano azzurro, esperto e solido. Cristiano Giuntoli, il DS della squadra partenopea, vorrebbe affondare il colpo nel prossimo mercato di gennaio, e tentare di portarselo a casa insieme ad Emerson Palmieri. Secondo transfermarkt.it il giocatore ha attualmente una valutazione che si aggira intorno ai 4,50 mln di euro.

Le sue caratteristiche

Il belga classe 2002 è un ottimo centrocampista non solo in fase difensiva – è difatti un eccellente rubapalloni – ma anche in quella offensiva. Con la sua spiccata velocità e lettura dell’azione, può ricoprire vari ruoli, come quello di intermedio o mezzala, anche se il suo ruolo è quello di vertice basso in un 4-3-3. È bravo tatticamente e forte fisicamente, e gran parte del gioco della sua squadra viene costruito da i suoi piedi, sbagliando pochissimi passaggi.

Inoltre, all’occorrenza, può essere impiegato anche al centro della difesa. Un calciatore polivalente, ma già con tanta esperienza. Uno di quei talenti sul quale scommettere.

Erika Merolla