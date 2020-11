TS – Mertens non segna da trequartista ma Gattuso va avanti per la sua strada

Come si legge sulle colonne di Tuttosport, oggi Mertens dovrebbe essere titolare ancora una volta nel ruolo di trequartista, posizione in cui per adesso non ha ancora brillato e messo in mostra le qualità di un giocatore che sa sempre cosa fare. Il dato preoccupante è che in questa posizione Ciro non segna dal 27 settembre nella goleada contro il Genoa, un dato che allarma per i numeri a cui ha abituato Mertens, ma Gattuso è convinto della sua decisione e aspetta che si sblocchi.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI