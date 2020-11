Trevisani: “Lozano fondamentale, non farà 20 gol ma è il migliore tra gli esterni”.

Nel corso del prepartita del match di Europa League tra Rijeka e Napoli, è intervenuto su Sky l’opinionista Riccardo Trevisani. Il centro della discussione è stato Hirving Lozano, rivitalizzato dal mister azzurro Gennaro Gattuso.

“Lozano è sicuramente un giocatore molto importante, è molto duttile: può giocare a destra, a sinistra, dietro la punta ed anche come falso nove. Il suo percorso con Gattuso è bellissimo, è passato dall’essere cacciato dall’allenamento a farsi 60 metri di corsa per impedire un rinvio comodo contro la Real Sociedad. Gioca largo nel 4-2-3-1, quindi non farà venti gol e giornate come quella contro l’Atalanta ne vedremo poche, ma è il migliore tra gli esterni”.

Successivamente è intervenuto anche Giuseppe Bergomi, parlando del ruolo di Andrea Petagna:

“Petagna è un giocatore che mi piace tanto, ha caratteristiche uniche nella rosa del Napoli. È chiaro che rappresenta una riserva all’interno della rosa azzurra, ma è una validissima alternativa”.