MD – Rocio Oliva, ex compagna Maradona rivela: “Lo ricoverano perché è disidratato, beve solo alcol”

A Super Mitre Deportivo, trasmissione radiofonica sportiva argentina, Rocìo Oliva, l’ex compagna di Diego Armando Maradona, ha rilasciato delle dichiarazioni preoccupanti riguardo lo stato di salute del pibe de oro, queste le parole:

“A settembre lo ricoverarono per la stessa ragione. Ora è più deteriorato di prima, ma è molto semplice. Diego va in clinica per tre o quattro giorni e torna in forma perché gli somministrano vitamine e lo idratano, ma queste non è la soluzione, deve risolvere il problema degli alcolici. È disidratato, non beve acqua ma solo molto alcol”.