Libero – Feltri contrariato: “Lombardia e Campania sono entrambe in emergenza, perché il Sud va avanti nel suo casino?”

Fa discutere l’ultimo DPCM firmato ed illustrato ieri sera dal Premier Conte. La suddivisione della penisola in zone gialle, arancioni e rosse ha già scaturito tante polemiche ed incomprensioni.

Vittorio Feltri, direttore di Libero e non nuovo a questo tipo di dichiarazioni, si scaglia contro la presunta incongruenza del decreto. “La Lombardia è ancora sotto stress, ma non più della Campania dove ne succedono di tutti i colori. Come mai la Regione del nord viene messa sotto sequestro, mentre quella del sud va avanti tranquillamente nel proprio incredibile casino?“ scrive Feltri.