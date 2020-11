GdS – Gattuso si affida a Petagna e ad una coppia inedita in mediana contro il Rijeka

Alle 18.55 di questa sera andrà in scena la terza partita dei gironi di Europa League, dove il Napoli sfiderà in Croazia il Rijeka. Senza lo squalificato Osimhen, Gattuso si affida alla forza di Petagna per il suo attacco, cercando di non steccare la prima partita di un doppio confronto che risulterà fondamentale per poter passare il girone.

Il Napoli ha raccolto tre punti (contro la Real Sociedad) in questo girone, quindi stasera vincere sarà obbligatorio, e proverà a farlo con qualche novità. A centrocampo ci sarà l’inedita coppia Demme-Lobotka a supporto dei tre trequartisti nel 4-2-3-1 disegnato da Gattuso. Questi i probabili undici:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.