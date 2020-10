Hysaj, futuro in bilico: nessuna intesa con l’agente per il rinnovo!

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, c’è ancora molto lavoro da fare per trovare l’intesa con Elseid Hysaj per il rinnovo del contratto.

Il terzino albanese ha il contratto in scadenza nel 2021 ed il suo futuro sembra lontano da Napoli. Con l’arrivo di Gattuso però, Hysaj ha ritrovato fiducia ed è diventato un titolatissimo sulla fascia sinistra. Il tecnico calabrese lo ritiene fondamentale per il suo gioco. Non c’è però nessuna intesa tra la società ed il procuratore del calciatore per il rinnovo del contratto. Essendo in scadenza di contratto, da gennaio in poi il giocatore potrebbe decidere di firmare con un’altra squadra.