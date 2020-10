Repubblica Torino – De Laurentiis e De Luca come Totò e Peppino

L’edizione giornaliera della Repubblica su Torino torna con il suo solito appuntamento Diario Gobbo a firma del Prof. Paolo Bertinetti. La rubrica ricalca con ironia teatrale le critiche fatte al Napoli e all’Asl sulla vicenda Juve-Napoli, e difende a pieno la Juventus rispettosa delle “regole”. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il presidente del Napoli De Lamentiis ha prodotto una nuova versione di Totò, Peppino e la malafemmina. Il presidente del Napoli, novello Totò, chiede al direttore dell’Asl locale di controllare la squadra per non farla partire.

Il governatore De Luca, novello Peppino, è la spalla destra di Totò e parla di sportività, di Juve ingrata poiché il Napoli non giocando ha salvato la salute di CR7 dalla positività. Straparla anche di onore e secondo lui la Juve ha sbagliato perché ha rispettato le regole. Caro diario, in un paese i cui le regole sono fatte per essere aggirate o ignorate, chi le rispetta viene disonorato. La Juve è la malafemmina che non veste più i panni di una giovane ragazza innocente ma interpreta una vecchia signora“.