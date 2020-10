Venerato: “Hysaj più vicino al rinnovo rispetto a Maksimovic. Milik non è riconoscente al Napoli ed al popolo partenopeo”

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. L’esperto di mercato ha parlato dei rinnovi in casa Napoli e non solo. Ecco quanto evidenziato:

“Hysaj è molto vicino al rinnovo, vorrà continuare a vestire la maglia del Napoli se Gattuso rimanesse sulla panchina azzurra. L’entourage del giocatore però vuole ottenere per il proprio assistito uno stipendio più alto rispetto a quello attuale. Per Maksimovic, invece, il rinnovo è più lontano.

Fabián guadagna molto, così come Insigne. I loro contratti sono molto lunghi, per ora quindi non sono una priorità.

Nel pratico Milik non può dire che ADL ha rifiutato di parlare con la Juventus. Milik ha definito da solo il prezzo del proprio cartellino, e questo di certo non può farlo. De Laurentiis per cederlo alla Juventus voleva Bernardeschi più soldi, ma i bianconeri hanno offerto Romero e pochi spicci, e la domanda è stata rispedita al mittente. La Roma invece non ha riconosciuto tutto ciò che aveva promesso agli azzurri e quindi la trattativa è saltata. La Fiorentina rispettava tutte le richieste del Napoli ma il giocatore ha rifiutato la destinazione.

La Juve con i soldi di Morata poteva acquistare Milik, ma si vede che i suoi obiettivi erano altri”.