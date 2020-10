Juventus-Napoli, l’articolo 55 è l’asso nella manica degli azzurri che eviterebbero la sconfitta per 3-0 a tavolino!

Secondo quanto riferisce l’edizione de Il Mattino, in attesa della decisione ufficiale sulla vicenda riguardante Juventus-Napoli, gli azzurri potrebbero fare affidamento su un articolo che una volta partito il ricorso (nel caso in cui venisse decisa la sconfitta a tavolino) potrebbe salvare la società partenopea.

Mentre il bianconero pare puntare al 3-0 a tavolino, il Napoli fa affidamento all’articolo 55 del Noif (norme organizzative interne della Figc) che riguarda la mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore. Infatti per le squadre che non si presentano in campo nel termine previsto vengono considerate rinunciatarie e quindi sconfitte a tavolino, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.