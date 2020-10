Grassani, avvocato del Napoli: “Se gli azzurri fossero partiti avrebbero violato la legge! Domani ci sarà la decisione del Giudice Sportivo”

Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’edizione odierna de La Repubblica. Ecco le sue parole in merito alla vicenda Juventus-Napoli:

“Domani arriverà la decisione del Giudice Sportivo, è questa la data indicata per la sentenza! A mio avviso la penalizzazione di un punto può essere inflitta solo se il giudice ritenga che il Napoli abbia rinunciato alla gara. Qualora si ritenesse che il viaggio non sia avvenuto per effetto del provvedimento dell’Asl, non potrebbe essere inflitta neanche la penalizzazione”.

“Il Napoli ha osservato le prescrizioni delle pubbliche autorità e ha compiuto ogni scelta solo dopo accurato confronto con le stesse. Se dovessero arrivare delle contestazioni ci difenderemmo. Se la squadra fosse partita per Torino avrebbe violato la legge!”